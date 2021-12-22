ايجار اتوبيسات 33 راكب لرحلات سانت كاترين- تورست باص

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صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات 33 راكب لرحلات سانت كاترين- تورست باص - في القاهرة مصر

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ايجار اتوبيس MCVمرسيدس 01101727711 أجر باص مرسيدس 33 راكب للرحلات السياحية للغردقة , شرم الشيخ , دهب , سانت كاترين , اسوان , الاقصر . أستأجر باص سياحي فاخر للتنقلات السياحية داخل و خارج القاهرة بأقل الاسعار في مصر . للايجار باصvip مرسيدس 33راكب لاستقبال السائحين من المطارات و التوصيل للفنادق و القري السياحية بأسهل الايجراءات .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraqt moataz
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116385
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20/12/2021
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