ايجار اتوبيسات 33 راكب لرحلات سانت كاترين- تورست باص

(للإيجار)
|ايجار اتوبيس MCVمرسيدس 01101727711 أجر باص مرسيدس 33 راكب للرحلات السياحية للغردقة , شرم الشيخ , دهب , سانت كاترين , اسوان , الاقصر . أستأجر باص سياحي فاخر للتنقلات السياحية داخل و خارج القاهرة بأقل الاسعار في مصر . للايجار باصvip مرسيدس 33راكب لاستقبال السائحين من المطارات و التوصيل للفنادق و القري السياحية بأسهل الايجراءات .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116385
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