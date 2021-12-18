ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات

(للإيجار)
|ايجار اتوبيس كوستر لرحلات وادى الريان ؛تأجير مينى باص 28راكب لعمل جولات سياحيه حره داخل وخارج القاهره بالتالى بأقوى عروض خصومات فى مصر والتخفيضات فى السوق المصرى لتأجير الباصات السياحية لذلك ايجار اتوبيسات سياحية فى مصر تسع من 7راكب بكل راحة بفانات عائليه هيونداى اتش وان الشكل الجديد منها 2020/2021بالتالى تاجير ميكروباصات من تويوتا سقف عالى يسع حتى 14راكب بأقل سعر فى مصر؛ لذلك ايجار مينى باصات ميستوبيشي احدث موديلات مع خصومات حصريه فى مصر نقدم اقوى الخصومات على تأجير جميع الباصات لرحلات نهاية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115952
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