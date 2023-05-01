ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس

تويوتا هايس مريحه و مناسبه للسفريات و الرحلات حيث انه ذات مقاعد مريحة و واسعة و يحتوي على مساحة داخلية كبيرة ليسع عدد كبير من الحقائب و الاغراض بالتالي تتميز سيارة تويوتا هايس بعدد من الوسائد الهوائية منها ما هو جانبي ومنها كذلك ما هو أمامي بالتالي فإن ذلك يساعد في حماية الركاب . تمتع بالعديد من المزايا الداخلية كذلك القفل المركزي للأبواب و حامل للأكواب تتميز بوجود مصابيح أرضية كذلك بها مصابيح أخرى لقرائة الخرائط /