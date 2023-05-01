ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس

(For Rent)
|تويوتا هايس مريحه و مناسبه للسفريات و الرحلات حيث انه ذات مقاعد مريحة و واسعة و يحتوي على مساحة داخلية كبيرة ليسع عدد كبير من الحقائب و الاغراض بالتالي تتميز سيارة تويوتا هايس بعدد من الوسائد الهوائية منها ما هو جانبي ومنها كذلك ما هو أمامي بالتالي فإن ذلك يساعد في حماية الركاب . تمتع بالعديد من المزايا الداخلية كذلك القفل المركزي للأبواب و حامل للأكواب تتميز بوجود مصابيح أرضية كذلك بها مصابيح أخرى لقرائة الخرائط /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|000
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180342
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
1,000 Pound
700 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,500 Pound
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2,500 Pound
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800 Pound
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