ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب

(For Rent)
|شركة ليموزين نصار تقدم تأجير اتوبيسات كوستر 22 راكب للرحلات في مصر بأسعار تناسب الجميع. بالتالي يمكنك القيام برحلتك عند تأجير باص كوستر من شركة ليموزين نصار. اجر الآن باص تويوتا كوستر والتي تمنح الركاب تجربة سفر ممتعة ومريحة بالتالي نظام تكييف الهواء المتطور يعمل على توفير أجواء مميزة في كل الأوقات اثناء الرحله . بفضل تصميمها الخارجي القوي والعملي تستطيع تويوتا كوستر التعامل مع أصعب ظروف الطرق والمناخ كذلك تتميز تويوتا للاستفسار | 01014555692 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بسيوني ترافيل
|Telephone:
|01101747711
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180340
2,000 Pound
1,000 Pound
700 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,500 Pound
3,500 Pound
2,500 Pound
2,500 Pound
2,200 Pound
3,000 Pound
800 Pound
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