(للإيجار)
|ايجار اتش وان 7 راكب للسفر والتنقل داخل وخارج القاهره اسعار مميزه وتخفيضات بشهر 11
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nadaali
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111417
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