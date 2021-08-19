(للإيجار)
|ايجار اتش وان 7 راكب لرحلات اليوم الواحد لاستمتاع بتوصيلات لك ولاسرتك وعائلتك لرحلات ( السخنه _ الاسكندرية _ الساحل الشمالى _ الغردقة ) تستمتع شركة تورست ليموزين باسعار مميزة بمناسبة موسم الصيف تتميز اتش وان بكراسى جلد مريحة للاتصال والاستفسار \ 01014555680
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102983
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