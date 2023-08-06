ايجار اتش وان العائليه 7 راكب

ايجار اتش وان السياره العائليه اتش وان تسع حتي 7 راكب سياره لكل العائلات بالتالي .الفان العائلي اتش وان مصنوعه خصيصا لاستقبال كبار الزوار و العرب و الاجانب من المطارات و توصيلهم الي اي مكان داخل مصر للحجز و الاستفسار: 01101727711 _ 01119940301 /