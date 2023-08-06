ايجار اتش وان العائليه 7 راكب

(For Rent)
|ايجار اتش وان السياره العائليه اتش وان تسع حتي 7 راكب سياره لكل العائلات بالتالي .الفان العائلي اتش وان مصنوعه خصيصا لاستقبال كبار الزوار و العرب و الاجانب من المطارات و توصيلهم الي اي مكان داخل مصر للحجز و الاستفسار: 01101727711 _ 01119940301 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|رينت باص
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|7شارع عباس العقاد, مدينه نصر- nasr city
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240071
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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850 Pound
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