ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر

(For Rent)
|ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام المطلوبة للاستخدام، بالتالي بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الوقود والسائقين والتأمينات إذا كنت تخطط للسفر مع عدد صغير من الأشخاص،لذلك فإن استئجار حافلة كوستر بحجم 25 راكباً يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لك / للحجز والاستفسار:01121761951
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01121761951
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|Location:
|https://web.facebook.com/touristbuseg/?ref=pages_y- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|29/7/2023
|Ad Number:
|2239669
16,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound