ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر

ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام المطلوبة للاستخدام، بالتالي بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الوقود والسائقين والتأمينات إذا كنت تخطط للسفر مع عدد صغير من الأشخاص،لذلك فإن استئجار حافلة كوستر بحجم 25 راكباً يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لك / للحجز والاستفسار:01121761951