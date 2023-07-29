ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر|

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Ad Photo: ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر| - in Cairo Egypt

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ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام المطلوبة للاستخدام، بالتالي بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الوقود والسائقين والتأمينات إذا كنت تخطط للسفر مع عدد صغير من الأشخاص،لذلك فإن استئجار حافلة كوستر بحجم 25 راكباً يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لك / للحجز والاستفسار:01121761951
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01121761951

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: https://web.facebook.com/touristbuseg/?ref=pages_y- cairo
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 29/7/2023
Ad Number: 2239669
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله.
Location:

Cairo - Egypt

16,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الرباع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تنظيف السيارة من داخل وخارج وتعقيم سيارة كامل لسلامه عملائنا نوفر ليكم سواقين علي اعلي مستوي ذو خبرة.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

افضل فئه في باصات ال21راكب و 24راكب في مصر ولذلك هو ايجار تويوتا كوستر 01101727711 . باص سياحي مناسب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس| - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس|

(For Lease)

- in Cairo Egypt

يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته يمكنك استئجار اتوب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدسE200| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدسE200|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بافخم انواع السيارات مرسيدس لخدمات الشيوخ والامراء والاجانب بسيارة فخمه وفارهه بسعر مخفض . لذلك معا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق - in Cairo Egypt

ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
Location:

Cairo - Egypt

8,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الربا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة ليموزين نصار خدمات تأجير الحافلات السياحية في مصر ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي ، بما ف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتوبيسات مرسيدس موديل 2020/2021 للرحلات اليوميه والرحلات المدرسيه للطلاب والجامعات داخل القاهر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار كيا كرنفال فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار كيا كرنفال فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار سيارات بالقاهرة , ايجار سيارات مطار القاهرة , ايجار سيارات زفاف , سيارات ايجار في الاسكندرية.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجر تويوتا هاي اس ميكروباص سياحي يكفي حتي 14 فرد لخدمات الاستقبال من مطار القاهره الدولي والتوصيل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين|مرسيدس e200 - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين|مرسيدس e200

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير سيارات افخم الموديلات باسعار منخفقضه جدا داخل وخارج القاهره السيارات كما تقدم ليموزين ايجار ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
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