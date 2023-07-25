ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر

تقدم شركة ليموزين نصار خدمات تأجير الحافلات السياحية في مصر ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي ، بما في ذلك تأجير باص تويوتا كوستر لرحلات السخنة بأسعار تنافسية في السوق المصري. تتوفر لدى الشركة باصات حديثة موديل 2021 مكيفة من الداخل لضمان راحة العملاء خلال الأجواء الحارة والمشاوير الطويلة. تقدم الشركة خدمات تأجير الحافلات السياحية بمختلف الأحجام، بما في ذلك تأجير باص تويوتا كوستر 21 راكب للرحلات. كما تقدم الشركة خدمات إيجار الأتوبيسات بسعة 33 و 28 راكبًا وغيرها من الخيارات المتاحة. 01101055099