ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر

(For Rent)
|افضل فئه في باصات ال21راكب و 24راكب في مصر ولذلك هو ايجار تويوتا كوستر 01101727711 . باص سياحي مناسب لكافه الرحلات العائليه و الداي يوز والتوصيلات الي (شرم الشيخ, الغردقه, الساحل الشمالي, الاسكندريه, فايد, العين السخنه) مواعيد العمل : من يوم السبت ليوم الخميس من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساءا للحجز و الاستفسار : 01119940301_ 01101727711 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|رينت باص
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|4 شارع عباس العقاد, مدينه نصر- nasr city
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239599
1,000 Pound
1,000 Pound
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound