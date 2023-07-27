ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر

افضل فئه في باصات ال21راكب و 24راكب في مصر ولذلك هو ايجار تويوتا كوستر 01101727711 . باص سياحي مناسب لكافه الرحلات العائليه و الداي يوز والتوصيلات الي (شرم الشيخ, الغردقه, الساحل الشمالي, الاسكندريه, فايد, العين السخنه) مواعيد العمل : من يوم السبت ليوم الخميس من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساءا للحجز و الاستفسار : 01119940301_ 01101727711 /