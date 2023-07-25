ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار

(For Rent)
|استئجر تويوتا هاي اس ميكروباص سياحي يكفي حتي 14 فرد لخدمات الاستقبال من مطار القاهره الدولي والتوصيل لجميع المحافظات . لذلك اجر هايس لخدمات التسفير / التوديع لجميع مطارات مصر باسرع الاجراءات واسهلها بالتالي فقط بادر بالحجز الان قبل معاد رحلتك ب 24 ساعه . بالتالي شركه ليموزين نصار بتقدملك اسهل الطرق للحجز الاستفسارات عن تاجير السياراات: 01101055099. تاجير تويوتا هاي اس لخدمات ورحلات الوافدين في مصر لزياره الاماكن السياحيه والاثريه كالتالي الاهرامات والمتاحف و قلعه صلاح الدين الايوبي. ايجار
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين نصار
|Telephone:
|01101055099
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|Location:
|7ش محمد حسن عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239509
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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