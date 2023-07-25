ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

(For Rent)
|إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا كنت ترغب في الحصول على تجربة مريحة وفاخرة عند الوصول الى المطار، فقد تفكر في استئجار ليموزين المطار. ومن المعروف أن العديد من الشركات المتخصصة توفر خدمات تأجير الليموزين في المطارات حول العالم، ولكن قبل البدء في استخدام هذه الخدمة، من المهم التعرف على بعض المعلومات الأساسية حولها. أولا، يمكنك التواصل /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين نصار
|Telephone:
|01101055099
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|Location:
|7ش محمد حسن عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239503
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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