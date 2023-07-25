ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

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Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار - in Cairo Egypt

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إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا كنت ترغب في الحصول على تجربة مريحة وفاخرة عند الوصول الى المطار، فقد تفكر في استئجار ليموزين المطار. ومن المعروف أن العديد من الشركات المتخصصة توفر خدمات تأجير الليموزين في المطارات حول العالم، ولكن قبل البدء في استخدام هذه الخدمة، من المهم التعرف على بعض المعلومات الأساسية حولها. أولا، يمكنك التواصل /
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين نصار
Telephone: 01101055099

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7ش محمد حسن عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 25/7/2023
Ad Number: 2239503
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ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
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25/7/2023
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25/7/2023
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25/7/2023
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25/7/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى-ايجار ميكروباص - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى-ايجار ميكروباص

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- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى-ايجار ميكروباص #ايجارميكروباص-سياحى #ايجارتويوتا -هايس #ايجاراتوبيس -سياحى #ايجارمين.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ليموزين مصر|تويوتا هايس| - in Cairo Egypt

ليموزين مصر|تويوتا هايس|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس احدث موديل من شركة ليموزين مصر للنقل السياحي احدث موديلات الباصات السياحية وباسع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

24/7/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

باصات 50 لرحلات الصيف للايجار بالسائق يتوفر لدينا ايجار اتوبيس مرسيدس مع شركة ليموزين مصر 50 موديل .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

24/7/2023
Ad Photo: مطلوب سيارات ملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب سيارات ملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل سيارات حديثة موديلات من 2020 الى 2023 بعقد سنوى لمدة خمس سنوات شامل الصيانة توكيل على حس.
Location:

Cairo - Egypt

15,000 جنيه مصرى

24/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر (ايجار ليموزين لخدمات المطار) - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر (ايجار ليموزين لخدمات المطار)

(For Rent)

- in Cairo Egypt

خدمه ليموزين المطار ايجار سيارات بالسائق من والي المطار 01101055099 إذا كنت ترغب في الحصول على تجر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

23/7/2023
Ad Photo: مطار القاهرة - ايجار سيارات المطار - in Cairo Egypt

مطار القاهرة - ايجار سيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر لايجار سيارات المطار- ايجار سيارات من مطار القاهرة ايجار سيارات من مطار القاهرة الي ال.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

23/7/2023
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