ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

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ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالقاهرة تتميز خدمة تأجير السيارات بالمطار بالمرونة سواء كانت زيارتكم مصر لمدة طويلة او قصيرة إذا كنت قد نزلت للتو من الطائرة بعد رحلة طويلة ، فلا يوجد حل أفضل من نقل المطار معنا إلى وجهتك مباشرة. تتوفر خدمة النقل من المطارات الى الفنادق او الى منزلك . لا تضيع وقتك حيث يمكن استاجرسيارات بسهولة ويسر مع بسيونى ترافيل خدمات ليموزين حيث الكثير من السيارات بجميع الموديلات لتوفر الرفاهية لعملائنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

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العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابق, l]- جيزة
العاصمة -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115144
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صورة الاعلان: ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل - في العاصمة البحرين

ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

(للإيجار)

- في العاصمة البحرين

ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل.
العنوان:

العاصمة - البحرين
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: مرسيدس للاجار - في العاصمة البحرين

مرسيدس للاجار

(للإيجار)

- في العاصمة البحرين

تاجير احدث السيارات في مصر للصفوة ورجال الاعمال وخدمة رجال الاعمال والملف والأفراح بالسائق فقط للتوا.
العنوان:

العاصمة - البحرين
القسم: 

اتصل

7/11/2021
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