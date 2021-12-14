(للإيجار)
|ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالقاهرة تتميز خدمة تأجير السيارات بالمطار بالمرونة سواء كانت زيارتكم مصر لمدة طويلة او قصيرة إذا كنت قد نزلت للتو من الطائرة بعد رحلة طويلة ، فلا يوجد حل أفضل من نقل المطار معنا إلى وجهتك مباشرة. تتوفر خدمة النقل من المطارات الى الفنادق او الى منزلك . لا تضيع وقتك حيث يمكن استاجرسيارات بسهولة ويسر مع بسيونى ترافيل خدمات ليموزين حيث الكثير من السيارات بجميع الموديلات لتوفر الرفاهية لعملائنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابق, l]- جيزة
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دينار
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115143
12,511 دينار