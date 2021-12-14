ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالقاهرة تتميز خدمة تأجير السيارات بالمطار بالمرونة سواء كانت زيارتكم مصر لمدة طويلة او قصيرة إذا كنت قد نزلت للتو من الطائرة بعد رحلة طويلة ، فلا يوجد حل أفضل من نقل المطار معنا إلى وجهتك مباشرة. تتوفر خدمة النقل من المطارات الى الفنادق او الى منزلك . لا تضيع وقتك حيث يمكن استاجرسيارات بسهولة ويسر مع بسيونى ترافيل خدمات ليموزين حيث الكثير من السيارات بجميع الموديلات لتوفر الرفاهية لعملائنا