ايجارتويوتا كوستر vip

(للإيجار)
|للايجار كوستر يكفى 25 فرد للرحلات السياحية و الترفيهية أجر كوستر سياجي لرحلات الغردقة و شرم الشيخ و الاسكندرية للايجار كوستر سياحي للرحلات المدرسية و الجامعية إيجار تويوتا كوستر للمناسبات العائلية و الرحلات اليومية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115502
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