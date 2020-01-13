ايامك الجاية احلي في راس سدر

(للتقسيط)
|ايامك الجاية احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048772
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