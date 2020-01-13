ايامك الجاية احلي في راس سدر

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايامك الجاية احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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ايامك الجاية احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048772
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر 75م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك بأمتلاكك شاليه فى راس سدر علي البحر وحواليك كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعمو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك في راس سدر بكل خصوصية - في جنوب سيناء مصر

مصيفك في راس سدر بكل خصوصية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار ومش هتلاقي السعر ده في اي مكان تاني وجمب كل الخدمات اكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وفرح اولادك وعيلتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي راس سدر وخلي حياتك احلي ومصيفك هيبقي احسن بكتير مع عيلتك او صحابك وجمب كل الخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

10/1/2020
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صورة الاعلان: متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ومتضيعش الفرصة من ايدك لانك هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي شاليهك علي البحر بأقل الاسعار واستمتع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر هتستمتع بالمصيف مع اولادك في اي وقت في السنة وهتقضي احلي مصيف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك من شاليهك في راس سدر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة وعيش وسط المساحات الخضرا و وسط حمامات السباحة واكوا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: كل خدماتك جمب شاليهك وعيش احلي مصيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل خدماتك جمب شاليهك وعيش احلي مصيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليهك في راس سدر هتعيش احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بأحلي فيوهات للبحر والاكوا بار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: متقولش لا وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متقولش لا وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر علي البحر ومتقولش لا عشان مستقبلك ومستقبل اولادك هيبقي في امان وهتصيف براحتك في اي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: مش هتعرف تصيف في اي مكان تاني غير راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مش هتعرف تصيف في اي مكان تاني غير راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر مش هتعرف تصيف في اي مكان تانى واولادك هيحبوها جدا وهيستمتعوا بجمال بحرها و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمتع بالرفاهية وبكل الخدمات اللي جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

2/1/2020
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