(للبيع)
|أنظمة السداد في كمبوند اويا العاصمة الإدارية الجديدة حرصت شركة ايدج هولدنج على وجود العديد من أنظمة السداد وذلك لتوفير جميع الأنظمة التي تناسب جميع إمكانيات العملاء 0 % مقدم وتسهيلات حتى 8 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اويا العاصمة الادارية الجديدة – افضل مواقع العاصمة الادارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095805
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295,000 جنيه