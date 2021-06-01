اويا العاصمة الادارية الجديدة – افضل مواقع العاصمة الادارية

أنظمة السداد في كمبوند اويا العاصمة الإدارية الجديدة حرصت شركة ايدج هولدنج على وجود العديد من أنظمة السداد وذلك لتوفير جميع الأنظمة التي تناسب جميع إمكانيات العملاء 0 % مقدم وتسهيلات حتى 8 سنوات