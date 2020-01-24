اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك ارضي بجنينة في راس سدر واولادك هيلعبوا براحتهم وبخصوصية وهتقدر تعمل كل اللي انت عاوزه من حفلات وعزومات وكل حاجة انت عاوزها وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة اكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي الرقم ده 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050251
183,000 جنيه
51,000 جنيه
57,000 جنيه
64,000 جنيه
190,000 جنيه
63,000 جنيه
51,000 جنيه
51,000 جنيه
188,000 جنيه
198,000 جنيه
68,000 جنيه
208,000 جنيه
175,000 جنيه
63,000 جنيه
52,000 جنيه