اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

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صورة الاعلان: اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

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فرح اولادك وامتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وشوف احلي واجمل فيو وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وفندق ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متفكرش كتير وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 53,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052678
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بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر

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13/2/2020
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(للبيع)

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12/2/2020
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12/2/2020
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صورة الاعلان: صيف علي اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

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12/2/2020
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العنوان:

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11/2/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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11/2/2020
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بخدمات فندقية مميزة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع بخدمات الفندق ال5 نجوم واجمل اكوا بارك وكافيهات ومطاعم شاليهك 1.
العنوان:

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11/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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10/2/2020
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(للبيع)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: صيف واتبسط وعيش احلي ايام مع عيلتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف واتبسط وعيش احلي ايام مع عيلتك في راس سدر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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9/2/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

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امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر مباشرة بأقل الاسعار ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) ت.
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9/2/2020
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شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة رائعة واستمتع انت واولادك بافضل الخدمات الفندقية المميزة واكوا بارك وحمامات سباحة.
العنوان:

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8/2/2020
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