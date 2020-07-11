اولادك هيفرحوا بأمتلاكك شاليه بحديقة في لاسيرينا السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اولادك هيفرحوا بأمتلاكك شاليه بحديقة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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اولادك هيلعبوا براحتهم لما تمتلك شاليه في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة وهتتمتع بخصوصية كاملة 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 103,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062731
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