اولادك هيفرحوا بأمتلاكك شاليه بحديقة في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|اولادك هيلعبوا براحتهم لما تمتلك شاليه في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة وهتتمتع بخصوصية كاملة 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062731
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