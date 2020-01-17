اوعى يفوتك فرصة العمر فى امتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اوعى يفوتك فرصة العمر فى امتلاك شقتك متشطبة بالكامل وباطلالة رائعة ع البحيرات الصناعية 245م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن كبير +3 حمام +2 مطبخ +غرفة مكتب +dressing room )وقريبة من الجامعة الروسية وفندق الماسة ومولات ومطاعم باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 والحق فرصة العمر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049312
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