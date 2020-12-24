اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه

شقه ١٣٥ متر معاها ١٧ متر جرين تراس مجانا 🔥🔥 3 غرف ريسبشن قطعتين مطبخ * 2حمام* - *بتطل علي الممشي السياحي بحـري و على الوايد جاردن * الدور السابع - السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 1,751,250 مقدم (10%) 175,1250 قسط كل 3 شهور 39,403 لمده 10 سنوات