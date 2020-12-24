اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقه ١٣٥ متر معاها ١٧ متر جرين تراس مجانا 🔥🔥 3 غرف ريسبشن قطعتين مطبخ * 2حمام* - *بتطل علي الممشي السياحي بحـري و على الوايد جاردن * الدور السابع - السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 1,751,250 مقدم (10%) 175,1250 قسط كل 3 شهور 39,403 لمده 10 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد
التليفون: 01066819579

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077358
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اشتري دوبلكس مميز جدا - في القاهرة مصر

اشتري دوبلكس مميز جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

22/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: عرض خاص جداااا - في القاهرة مصر

عرض خاص جداااا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار سيت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروووض بأقل الاسعار بارقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: عررروووض مميزه جدا - في القاهرة مصر

عررروووض مميزه جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

560,000 جنيه

16/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager