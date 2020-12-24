اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه

(للبيع)
|شقه ١٣٥ متر معاها ١٧ متر جرين تراس مجانا 🔥🔥 3 غرف ريسبشن قطعتين مطبخ * 2حمام* - *بتطل علي الممشي السياحي بحـري و على الوايد جاردن * الدور السابع - السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 1,751,250 مقدم (10%) 175,1250 قسط كل 3 شهور 39,403 لمده 10 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد
|التليفون:
|01066819579
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|العنوان:
|- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077358
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