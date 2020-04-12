اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|بتضايق من حر الصيف وزبتبقي عايز تروح اي مكان تقضي فيه الويك اند يقي امتلك في لاسيرينا السخنة وكمان هتستمتع طول السنة بجوها المعتدل وهتتبسط بالالعاب الترفيهية حمامات سباحة واكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وكمان الملاعب الرياضية والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057738
109,000 جنيه
167,000 جنيه
172,000 جنيه
121,000 جنيه
161,000 جنيه
165,000 جنيه
156,000 جنيه
308,000 جنيه
132,000 جنيه
151,000 جنيه
177,000 جنيه
184,000 جنيه
178,000 جنيه
205,000 جنيه
108,000 جنيه