اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر

امتلك دلوقتي في لاسيرينا باي واهرب من حر الصيف وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت طول ايام السنة وجمب كل خدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك