اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للبيع)
|شوف البحر فى الشتا وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل منظر طبيعى فى الشتا شاليهك متشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) وقريب من كل خدماتك كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة بسعر مميز واقساط بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع01201135481 واهرب من برد الشتافى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049939
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