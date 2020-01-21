اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شوف البحر فى الشتا وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل منظر طبيعى فى الشتا شاليهك متشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) وقريب من كل خدماتك كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة بسعر مميز واقساط بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع01201135481 واهرب من برد الشتافى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049939
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك دلوقتي في لاسيرينا باي واهرب من حر الصيف وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت طول ايام السنة وجمب كل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي عشان مش هتلاقي احسن من بحر راس سدر بشاطئ رملي في كل الخدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي واستثمر طول السنة براحتك وكمان ممكن تروح في اي وقت في السن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك بحديقة رائعة 80م عشان تطمن ع ولادك ويلعبوا قدام عينيك شاليهك 120م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش كل يوم مفاجاة جديدة فى راس سدر وامتلك شاليهك 125م (3 غرف نوم +2 حمام +مطبخ امريكى +ريسبشن ) بالق.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك براس سدر واسهر براحتك للصبح علي احلي بحر وعلي احلي شاطئ رملي واحضر احلي الحفلات علي الب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

19/1/2020
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صورة الاعلان: عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

انسى همومك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيد واليخوت امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحب الصيد واليخوت امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لو بتحب الصيد واليخوت تعالي امتلك في راس سدر وكل يوم هتصتاد وتركب اليخت براحتك وكمان كل الخدمات جمب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: لم عيلتك واصحابك وروح استمتعوا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لم عيلتك واصحابك وروح استمتعوا في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لم عيلتك واصحابك وروحوا استمتعوا بالمصيف في راس سدر مع الالعاب الترفيهية وامتلك شاليهك 75م (2 غرفة+ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: صيف طول السنة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف طول السنة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وصيف طول السنة فى راس .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

علي اجمل ڨيو في راس سدر امتلك شاليهك برووف خاص وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي الالعاب التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد واحلي رحلات باليخت واستمتع بخدمات القرية حماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (3غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ما تفكرش كتير وتعالى امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

17/1/2020
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