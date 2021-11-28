انقل عفشك باحترافيه

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا.علي
|التليفون:
|01100474550-01009759284
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115097
1,000 جنيه