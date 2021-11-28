انقل عفشك باحترافيه

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تفاصيل الإعلان
نقل اثاث في جميع المحافظات #هنوفرلك_خدمات نقل العفش بالكامل #عربيات_مغلقة مخصصة لنقل العفش #اوناش_للرفع والتنزيل لاعلي الادوار #نجاريين_لفك وتركيب الاثاث #تغليف_لاثاث بالبابلز والاستريتش #تغليف_تعبئةالصينى في كراتين #عمالة_مخصصه لنقل العفش #فنيين_تكييف وكهرباء للفك والتركيب #فريق_متخصص للرد علي استفسارتكم 01100474550-01009759284-0224098580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا.علي
التليفون: 01100474550-01009759284

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115097
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صورة الاعلان: نقل عفش بيتك او شركتك في جميع المحافظات - في الجيزة مصر

نقل عفش بيتك او شركتك في جميع المحافظات

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

محتاج تنقل عفشك لازم تختار صح ؟؟؟؟ واختيارك لشركة نقل لازم يتم بناءً على المعايير دى 👇 - لد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

28/11/2021
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