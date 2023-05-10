انقل الان لشقة 3 غرف نوم مع غرفه غسيل وبلكونة كبيرة في الخالدية

(For Rent)
|- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة - مطبخ مقفول - بلكونة كيرة - غرفة غسيل 3 حمامات الرقم المرجعي : AP114348 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع شركة فاين هوم للوساطة العقارية: 026592300 - 0501226597 رخصه التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من الخصائص تصفح إلى- www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة موقعنا على Facebook- * إنستغرام:finehomeint
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- الخالدية
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186088
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call