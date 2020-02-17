انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها عل

(للبيع)
|انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها علي المساحة الي تحبها وبالتصميم الاوروبي الحديث بمساحات تبدأ من 200م وعلي شوارع تتميز بالاتساع والموقع مميز جدا خلف مطار النزهة الدولي وكارفور والداون تاون ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053172
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