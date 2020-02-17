انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها عل

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تفاصيل الإعلان
انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها علي المساحة الي تحبها وبالتصميم الاوروبي الحديث بمساحات تبدأ من 200م وعلي شوارع تتميز بالاتساع والموقع مميز جدا خلف مطار النزهة الدولي وكارفور والداون تاون ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053172
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16/2/2020
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- في الإسكندرية مصر

فرصة لن تتعوض اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بمقدم 50% والباقي علي حسب ظروفك وبدون اي فوايد بالقر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: فرصة لعشاق الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

فرصة لعشاق الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصة لعشاق الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100م لحي ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: لو نفسك يبقى عندك ارض بسعر رخيص وبقلب الاسكندريه وبسعر علي قد فلوسك - في الإسكندرية مصر

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لو نفسك يبقى عندك ارض بسعر رخيص وبقلب الاسكندريه وبسعر علي قد فلوسك؟ يبقي ارضك عندنا مع شركة ابراج .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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15/2/2020
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القسم: 

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15/2/2020
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قطعة ارض مساحة 136م علي واجهه 11متر وشارع 7م بموقع مميز بقلب الاسكندريه الموقع:الطريق الدائري خلف م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: اشتري ارضك بقلب الاسكندريه من المالك مباشر ووفر العمولات وشطب بيها فيلتك - في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بقلب الاسكندريه من المالك مباشر ووفر العمولات وشطب بيها فيلتك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بقلب الاسكندريه من المالك مباشر ووفر العمولات وشطب بيها فيلتك او بيتك لدينا مساحات تبدأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

15/2/2020
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