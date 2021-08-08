انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

(للبيع)
|بمقدم بسيط هتمتلك شاليه بقريه روزا ريزورت في ارقي مكان في راس سدر بمساحه 62م (غرفه +حمام+ريسبشن +مطبخ )+جاردن باطول فتره سداد واقل مقدم منغير فوايد مع افضل الخدمات الخدمات: اكوا بارك اطفال +كبار وملاعب ومطاعم بدويه و حمامات سباحه ولسه في خدمات ومساحات تانيه كتير كلمنا فون او واتساب علي 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- روزا ريزورت
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102037
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