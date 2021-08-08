انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

بمقدم بسيط هتمتلك شاليه بقريه روزا ريزورت في ارقي مكان في راس سدر بمساحه 62م (غرفه +حمام+ريسبشن +مطبخ )+جاردن باطول فتره سداد واقل مقدم منغير فوايد مع افضل الخدمات الخدمات: اكوا بارك اطفال +كبار وملاعب ومطاعم بدويه و حمامات سباحه ولسه في خدمات ومساحات تانيه كتير كلمنا فون او واتساب علي 0103929993