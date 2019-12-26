انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

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صورة الاعلان: انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في العين السخنة وانسي الدنيا وانسي الناس وروح مصيفك وعيش حياتك في روقان وجمب كل احتياجاك مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك وجيم وسبا وخدمات كتير تانية وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046696
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25/12/2019
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24/12/2019
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القسم: 

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24/12/2019
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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24/12/2019
صورة الاعلان: قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى واكوا بارك وحمامات سباحة وامتلك شاليه بحديقة رائعة 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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24/12/2019
صورة الاعلان: هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني؟!! - في السويس مصر

هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني؟!!

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني بأمتلاكك شاليه في السخنة وسط الاجواء الفرعونية اللي هتخلي مصيفك م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

94,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: مصر الفرعونية في قلب السخنة - في السويس مصر

مصر الفرعونية في قلب السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة صحيح هتستمتع بمصر الفرعونية ومعالمها الحضارية وهتصيف في اجواء فرعونية وجمبها نهر النيل وكمان مو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

107,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك اول طريق السويس - في السويس مصر

شاليهك اول طريق السويس

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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23/12/2019
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المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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23/12/2019
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