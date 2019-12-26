انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في العين السخنة وانسي الدنيا وانسي الناس وروح مصيفك وعيش حياتك في روقان وجمب كل احتياجاك مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك وجيم وسبا وخدمات كتير تانية وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046696
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