انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة وانسى همومك واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بيوتى سنتر ومول تجارى وحمامات سباحة وخدمات غيرهم كتير كلها وسط اجمل المساحات الخضراء شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063200
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