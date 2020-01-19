انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|انسى همومك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وسط كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة كل ده بالتقسيط على 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049668
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