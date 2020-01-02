انسى كل اللى فات وامتلك وحدتك التجارية فى Paris Mall

انسى كل اللى فات وامتلك وحدتك التجارية 34 م بالدور الاول تشطيب رخام +محارة بموقع مميز بمنطقة باريس التجارية بأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي بالتقسيط المريح وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة