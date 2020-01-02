انسى كل اللى فات وامتلك وحدتك التجارية فى Paris Mall

(للبيع)
|انسى كل اللى فات وامتلك وحدتك التجارية 34 م بالدور الاول تشطيب رخام +محارة بموقع مميز بمنطقة باريس التجارية بأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي بالتقسيط المريح وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|323,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047437
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