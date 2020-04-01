انسى اللى فات وتعالى امتلك فى العين السخنة

(للتقسيط)
|انسى كل اللى فات وامتلك شاليهك فى العين السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واجمل شاطئ 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى العين السخنة وانسى كل اللى فات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057186
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