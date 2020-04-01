انسى اللى فات وتعالى امتلك فى العين السخنة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انسى اللى فات وتعالى امتلك فى العين السخنة - في العين السخنة مصر

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انسى كل اللى فات وامتلك شاليهك فى العين السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واجمل شاطئ 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى العين السخنة وانسى كل اللى فات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 172,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/4/2020
رقم الإعلان: 2057186
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خد قرارك وامتلك شقة فى Town Gate

خد قرارك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

خد القرار وامتلك شقتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل فى العاصمة الادارية قريبة من مسجد الفتاح العليم وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بهدوء امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

بهدوء امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عيش فى هدوء واستجمام وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: لحياة راقية امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

لحياة راقية امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

عيش حياة الرقى وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من حى السفارات وفندق الماسة والجامعة الروسية وع بعد دقا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بتفكر تاخد شقة تمليك تعالى العاصمة الادارية

بتفكر تاخد شقة تمليك تعالى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

ايه رايك تاخد شقة تمليك فى العاصمة الادارية بview مميز ع البحيرات الصناعية قريب من حى السفارات وفندق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة يونيفورم ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم زي السكيورتي و ملابس الامن يونيفورم الأمن بدلة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم

(للبيع)

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم 01200561116 مصنع بنطلون اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت شركات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى المستقبل تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

بتفكر فى المستقبل تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

فكر فى مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل خدماتك مولات تجارية وحمامات سباحة ومطاعم و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

رايح فين تعالى استثمر فى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بارخص الاسعار امتلك شاليهك بروف فى العين السخنة

بارخص الاسعار امتلك شاليهك بروف فى العين السخنة

(للبيع)

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف مميز 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

خليك مرتاح وامتلك شاليهك بالتقسيط المريح بدون اى فوائد قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: MD05X جهاز قياس الضغط الديجيتال

MD05X جهاز قياس الضغط الديجيتال

(للبيع)

MD05X جهاز قياس الضغط الديجتال . جهاز عالي الجوده مصنوع بتقنيه عاليه مطبقا للموصفات الاروبيه . * يتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: Oxyo جهاز قياس الاكسجين في الدم

Oxyo جهاز قياس الاكسجين في الدم

(للبيع)

شاشة OLED ملونة ، 6 أوضاع عرض مختلفة سطوع 4 مستويات. نبض الرسم البياني و 2 نوع عرض موجة Spo2 سهل الا.
العنوان:

القاهرة - مصر

15 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: MD9000s شاشة مراقبة المريض

MD9000s شاشة مراقبة المريض

(للبيع)

شاشة LCD ملونة مقاس 12.1 بوصة TFT ، تصميم بدون مروحة ، هادئ ، موفر للطاقة ونظيف ، مما يقلل من إمكاني.
العنوان:

القاهرة - مصر

20 جنيه

1/4/2020
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