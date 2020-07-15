انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|انسى الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من طريق السخنة وارض المعارض وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها كافيهات ومطاعم ومول تجارى بيوتى سنتر وخدمات تانية كتير شقتك 195 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باهدى مكان فى العالم فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063058
477,000 جنيه
150,000 جنيه
339,000 جنيه
232,000 جنيه
155,000 جنيه
173,000 جنيه
200,000 جنيه
250,000 جنيه
240,000 جنيه
141,000 جنيه
148,000 جنيه
303,000 جنيه
اتصل
370,000 جنيه
152,000 جنيه