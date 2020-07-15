انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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انسى الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من طريق السخنة وارض المعارض وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها كافيهات ومطاعم ومول تجارى بيوتى سنتر وخدمات تانية كتير شقتك 195 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باهدى مكان فى العالم فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063058
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