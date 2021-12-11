(للبيع)
|لجديد من IBC انذار سرقة ماركة هانويل Honeywell الامريكية اسعار خيالية جودة لا تقارن الكيت يتكون من : لوحة انذار سعة 8 منطقة وتشمل وحدة اتصال اوتوماتيكي 4 أرقام + باور +keybad كلمنا علي رقم 01010884922 او زور موقعنا www.ibcegypt.com او شرفنا في اي من فروعنا في القاهرة - الاسكندرية - اكتوبر - الغردقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nourhanibc
|التليفون:
|01010884922
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|16 ش. صديقات الكتاب المقدس-برج ساندى2- العصافرة بحري- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116368
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل