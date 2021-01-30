اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

(للبيع)
|يسعدنى ان اقدم لكم اندومى مستورد بسعر ممتاز للبيع ايسر واطيب طعام لكافة الاعمار يوجد جميع الطعوم بطعم الدجاج وطعم التوابل وطعم شوربة الدجاح اتصل بنا على الرقم : 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طعام العالم
|التليفون:
|0503682103
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081947
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