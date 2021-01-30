اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم - في القصيم السعودية

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يسعدنى ان اقدم لكم اندومى مستورد بسعر ممتاز للبيع ايسر واطيب طعام لكافة الاعمار يوجد جميع الطعوم بطعم الدجاج وطعم التوابل وطعم شوربة الدجاح اتصل بنا على الرقم : 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طعام العالم
التليفون: 0503682103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081947
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صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار - في القصيم السعودية

زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

(للبيع)

- في القصيم السعودية

اقدم لكم عرض مميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا بسعر منافس. لاتفكر كثيرا واتصل ب.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر - في القصيم السعودية

دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

- في القصيم السعودية

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج برازيلي مجمد درجة اولى جميع الاحجام يصلح لكل انواع الطبخ دج.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
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