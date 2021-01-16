انت من المميزين بامتلاك شقتك فى زافانى

عشان انت من المميزين هتقدر تمتلك شقتك فى زافانى بموقعها المميز فى R7 بحديقة مميزة 159 م (3 غرف نوم + 2 حمام +ريسبشن + مطبخ ) بالقرب من الحى الدبلوماسى وكل خدماتك مطاعم وكافيهات و مساحات خضراء بمقدم بسيط و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخليك من المميزين و امتلك شقتك فى زافانى