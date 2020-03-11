انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات

(للبيع)
|عيش معانا فى السخنة وسط افضل خدمات اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ولو بتحب الصيد هتستمتع باحلى مارينا للصيد جمب شاليهك 110 م ارضى بحديقة (غرفتين +مطبخ امريكان +حمامين +ريسبشن ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك معانا فى السخنة وعيش مع افضل خدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055751
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