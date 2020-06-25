انت صاحب قرار في zavani بالقرب من حي الوزارات

(للبيع)
|انت صاحب القرار بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجراجات تحت الارض وخدمات غيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061544
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