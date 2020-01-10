انت صاحب قرارك شقتك فى العاصمة الادارية بجوار عالم ديزنى

(للبيع)
|خد القرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية بمساحة 220م (3 غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ )تشطيب اكسترا لوكس بجوارعالم ديزنى وبالقرب من النهرالاخضر وباسعار مميزة جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 واسال على الخصم فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048333
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