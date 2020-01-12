انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|فرصة عمرك مستنياك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك على اجمل المساحات الخضراء وبالقرب من بحيرات الصناعية 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +غرفة مكتب +غرفة ملابس ) وقريب من اكبر مول تجارى كل ده باسعار مميزة جدا وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 وانتهز فرصة العمر وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048634
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