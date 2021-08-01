انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

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صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر في ميدان الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من3 نوم - وريسبشن - وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وميكفه بجميع الكماليات وبسعر مميزلفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 11000 للحجز والاستفسار اتصل بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101313
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العنوان:

القاهرة - مصر
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432,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب - في القاهرة مصر

شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

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شقه من المالك مبارا بدار مصر القرنفل /امام بوابه 22 الرحاب للايجار لمده صغيره او كبيره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة - في القاهرة مصر

انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة

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- في القاهرة مصر

انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 بموقع وتصميمات مميز جدا بمقدم 10% .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,750,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: للشركات العالميه مقر اداري للايجار بشارع الحجاز الرئيسي مصر الجديده 300 متر - في القاهرة مصر

للشركات العالميه مقر اداري للايجار بشارع الحجاز الرئيسي مصر الجديده 300 متر

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- في القاهرة مصر

بأشيك منطقه بشارع الحجاز مصر الجديده مقر اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 6 غرف وريسبشن استقبال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

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- في القاهرة مصر

بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

27/7/2021
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