(للإيجار)
|انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر في ميدان الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من3 نوم - وريسبشن - وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وميكفه بجميع الكماليات وبسعر مميزلفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 11000 للحجز والاستفسار اتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101313
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