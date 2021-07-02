(للإيجار)
|انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا بمدينه نصر في ميدن الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من3 نوم - وريسبشن - وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وميكفه بجميع الكماليات وبسعر مميزلفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر10000 للحجز والاستفسار اتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098604
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