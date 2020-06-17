انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

(للبيع)
|انتهر الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبالقرب من مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية والمدينة الاوليمبية للرياضة ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061012
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه
690,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
345,000 جنيه