انتهز الفرصة وامتلك فى مونتن فيو باميز سعر وحدتك فى ارقى كمبوندات اكتوبر .الفرصة لسه موجودة . عدد محدود جدا من الوحدات . بمساحات تبدا من 110 متر بمقدم 10% وقسط على 10 سنين لمزيد من التفاصيل كلمنا على : 01276211689 - 01061536694