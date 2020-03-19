(للبيع)
|انتهز الفرصة وامتلك فى مونتن فيو باميز سعر وحدتك فى ارقى كمبوندات اكتوبر .الفرصة لسه موجودة . عدد محدود جدا من الوحدات . بمساحات تبدا من 110 متر بمقدم 10% وقسط على 10 سنين لمزيد من التفاصيل كلمنا على : 01276211689 - 01061536694
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056383
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