انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

(للبيع)
|ارمونيا واحد من افضل الكمبوندات في العاصمة الكمبوند يقع في الحي السكني في منطقة R7 بالقرب من النهر الاخضر والحي الدبلوماسي وايضا مركز المؤتمرات يعني هتكون في قلب العاصمه علي بعد خطوات من المدينه الطبيه من مميزات الكمبوند لاند سكيب بحيرات صناعية صيانة دورية امن وحراسة علي مدار اليوم مساحة وحدتك 71م(غرفه ماستر+ريسبشن+مطبخ+حمام) كل ده واكتر ممكن تقسط علي 8سنين بمقدم 117 الف بدون فوائد متفكرش كتير والحق استثمر فلوسك في المكان الصح عشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|117,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112797
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