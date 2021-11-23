انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

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صورة الاعلان: انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

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ارمونيا واحد من افضل الكمبوندات في العاصمة الكمبوند يقع في الحي السكني في منطقة R7 بالقرب من النهر الاخضر والحي الدبلوماسي وايضا مركز المؤتمرات يعني هتكون في قلب العاصمه علي بعد خطوات من المدينه الطبيه مساحة وحدتك 71م(غرفه ماستر+ريسبشن+مطبخ+حمام) كل ده واكتر ممكن تقسط علي 10 سنين بمقدم 189 الف متفكرش كتير والحق استثمر فلوسك في المكان الصح عشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شاهندة
التليفون: 01279848994

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العنوان: ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 189,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112456
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