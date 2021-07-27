انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة

انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 بموقع وتصميمات مميز جدا بمقدم 10% واقساط على 8 سنين الكمبوند يقع على امتداد شارع هام جداً وهو شارع التسعين الموقع قريب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي، وعلى مسافة قريبة جداً من حي الوزارات والقصر الرئاسي دقائق معدودة تفصل الكمبوند عن مطار العاصمة الإدارية الجديد مميزات المشروع: - كل الوحدات تطل على مساحات خضراء و مسطحات مائية - جراچ تحت الأرض - خدمات على روف العمارات - كلوب هاوس للتفاصيل اتصل او واتساب 01005886696