انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة

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تفاصيل الإعلان
انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 بموقع وتصميمات مميز جدا بمقدم 10% واقساط على 8 سنين الكمبوند يقع على امتداد شارع هام جداً وهو شارع التسعين الموقع قريب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي، وعلى مسافة قريبة جداً من حي الوزارات والقصر الرئاسي دقائق معدودة تفصل الكمبوند عن مطار العاصمة الإدارية الجديد مميزات المشروع: - كل الوحدات تطل على مساحات خضراء و مسطحات مائية - جراچ تحت الأرض - خدمات على روف العمارات - كلوب هاوس للتفاصيل اتصل او واتساب 01005886696
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eman
التليفون: 01005886696

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100790
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27/7/2021
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27/7/2021
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27/7/2021
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27/7/2021
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27/7/2021
صورة الاعلان: بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية

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بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية بالحي المتميز واستمتع بأجمل فيو بم.
العنوان:

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القسم: 

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27/7/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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27/7/2021
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لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: فرصة استثمار امام العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فرصة استثمار امام العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة استثمار باقل سعر 2700ج للمتر واعلي عائد امام العاصمة الادارية بالقرب من الجامعة الروسية وجامع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/7/2021
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من المالك مباشرة يسمح بالوسطاء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من المالك مباشرة يسمح بالوسطاء شقة لقطة بالمهندسين بسعر مغرى جدا من المالك مباشرة بشارع عبد المنعم ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

25/7/2021
صورة الاعلان: فقط ب2700ج للمتر اسكن واستثمر امام العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فقط ب2700ج للمتر اسكن واستثمر امام العاصمة الادارية

(للبيع)

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رافيهتك بقت واقع هتعيشه قدام العاصمة العاصمة الادارية بسعر متر يبدا من 2700ج بالحي المتميز اطلالة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

25/7/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع

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العنوان:

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22/7/2021
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فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

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القسم: 

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18/7/2021
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